كيم يشرف على اختبار قاذفة صواريخ جديدة

المصدر: سيئول - وكالات

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أعلنت كوريا الشمالية أنها سوف تنشر في جيشها قاذفة صواريخ متعددة جديدة، عيار 240 ملليمتراً، وهو نظام أسلحة، يعتقد أنه يستهدف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية اعتباراً من هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق قذائف، يتم التحكم فيها، لنسخة، تم تحديثها تقنياً، لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، عيار 240 ملليمتراً،أول من أمس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الاختبار أكد «الميزة والقوة التدميرية» لراجمة الصواريخ المتعددة عيار 240 ملم وقذائفها الموجهة.

وقالت الوكالة إن النظام، الذي اختبرته كوريا الشمالية مرتين هذا العام، سيتم إلحاقه بالوحدات القتالية بدءاً من عام 2024 إلى عام 2026 ليحل محل الأسلحة القديمة. وأضافت الوكالة إن قاذفة الصواريخ، التي تم تحديثها، مع قدرة كبيرة على الحركة وتركيز إطلاق النار، مجهزة بنظام آلي للتحكم في النيران.

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