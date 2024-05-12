حدث وتاريخ.. 12 مايو

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1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة، والمثّال محمود مختار هو أول الملتحقين.

 

 

 

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