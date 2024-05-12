حدث وتاريخ.. 12 مايو 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة، والمثّال محمود مختار هو أول الملتحقين. 1939 هزيمة القوات اليابانية أمام السوفييت في معركة خالخين خلال الحرب العالمية الثانية. 1951 الولايات المتحدة الأمريكية تجري تجربة تفجير لقنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي. 1997 اتفاق سلام بين روسيا والمقاتلين الشيشان هو الأول من نوعة منذ أكثر من 400 عام. صورة التاريخ: 12 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة، والمثّال محمود مختار هو أول الملتحقين. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App