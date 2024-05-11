في حال فوزه بالرئاسة.. نيكي هايلي لن تكون نائبة ترامب

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح مجدداً للبيت الأبيض، اليوم، أن منافسته الجمهورية السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس.

وتكثر التكهنات حول من سيرشح الجمهوري السبعيني لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي سيخوضها ضد الديمقراطي جو بايدن.

ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً: السناتوران تيم سكوت وجيه دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك. لكن بعض التقارير ذكرت أيضاً اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وقال المرشح الجمهوري عبر موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «نيكي هايلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس».

وأضاف: «لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم».

كان اختيار نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، سيكون مفاجئاً.

لكن الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية تحظى بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي الأصوات التي قد يسحبها جو بايدن من دونالد ترامب.

وترفض أوساط دونالد ترامب تقديم تفاصيل حول الصفات التي يعتمدها المرشح السبعيني في اختيار نائبه.

وقال أحد مستشاريه: «أي شخص يدّعي أنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب... ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب».

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