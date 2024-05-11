روسيا تتقدّم شرقي أوكرانيا.. وكييف تشنّ هجمات على دونيتسك

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن مسؤولون روس، اليوم، أن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب تسعة في ثلاث هجمات منفصلة شنَّتها أوكرانيا بالطائرات المسيَّرة والمدفعية على منطقتي بيلجورود وكورسك الحدوديين الروسيين ومدينة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمَّها.

وذكر دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، الذي عيَّنته روسيا، في بيان نُشر على تطبيق «تلغرام»، أن ثلاثة مدنيين قُتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما أصاب صاروخ أوكراني مطعماً في المدينة دونيتسك.

وتتعرض دونيتسك لقصف أوكراني من حين إلى آخر منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، لكنها أصبحت أكثر هدوءاً بعد إجبار قوات كييف على الانسحاب من ضواحيها في وقت سابق من العام.

وذكر فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، في بيان نُشر أيضاً عبر «تلغرام»، أن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن نفَّذت طائرة مسيَّرة أوكرانية هجوماً على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية.

وقال حاكم منطقة كورسك المجاورة، رومان ستاروفويت، إن مدنياً توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة مسيَّرة على بلدة سودجا الحدودية.

وتتعرض منطقتا بيلجورود وكورسك أيضاً للهجوم بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب.

وفي واقعة أخرى، قال مسؤول عينته موسكو في منطقة لوجانسك بأوكرانيا إن عدد القتلى من جراء هجوم صاروخي ارتفع إلى أربعة وأصيب 11 آخرون.

وأضاف أن الهجوم تسبب في حريق كبير وألحق أضراراً جسيمة بمستودع للوقود في بلدة روفينكي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنها تصدَّت لسلسلة من الهجمات التي شنَّتها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر «تلغرام»، أن قواتها أسقطت 21 صاروخاً، و16 طائرة مسيَّرة في مناطق بيلجورود وكورسك وفولجوجراد الروسية.

من جانبها، أعلنت روسيا، اليوم، أن قواتها سيطرت على ست قرى شرقي أوكرانيا، حيث تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.

وحققت القوات الروسية أخيراً تقدماً محدوداً ضد الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصاً في الأسلحة والمجندين.

وفي أحدث تقدم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، على «تلغرام» أن قواتها سيطرت على قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك في منطقة دونيتسك.

وفي الجانب الأوكراني، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تقاوم على الرغم من قتال عنيف في منطقة خاركيف قرب الحدود.

وقال الناطق باسم الجيش الأوكراني، نازار فولوشين، على التلفزيون الوطني: «يستمر القتال من أجل قرى في المنطقة الحدودية»، مضيفاً: «مواقع العدو محددة حالياً».

وقال الحاكم الإقليمي، أوليغ سينيغوبوف، على منصات التواصل الاجتماعي: «تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً».

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