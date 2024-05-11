الفيضانات في أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص

المصدر: البيان

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تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة وكالة فرانس برس السبت.

وقال مسؤول في المنظمة الأممية "توفي أكثر من مئة شخص في إقليم بغلان جديد" فيما "قُتل مئة شخص" في إقليم بركة جراء الفيضانات التي دمّرت الجمعة أكثر من ألفَي منزل في المديريتين.

ولفتت المنظمة إلى تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى، استنادًا إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

وكانت السلطات المحلية أفادت ليل الجمعة بأن الحصيلة الاجمالية تبلغ 62 قتيلًا، محذّرة من أنها قابلة للارتفاع.

وطالت فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، أقاليم أخرى في هذا البلد المعرّض بشدّة لتغيّر المناخ، خصوصًا في إقليم غور (غرب) وبدخشان (شمال شرق)، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.

وأكد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس صباح السبت تسجيل "عشرات الوفيات" في أقاليم عدة.

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