حدث وتاريخ.. 11مايو 2009 مكوك الفضاء أتلانتس ينطلق برحلة لإصلاح تلسكوب فضاء في المهمة «STS - 125». 2010 استقالة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من منصبه. 2013 مصرع 52 شخصاً بتفجير في مدينة الريحانية بتركيا. 2014 89 % من المشاركين في استفتاء دونيتسك يختارون الاستقلال عن أوكرانيا. صورة التاريخ: 11 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 2009 مكوك الفضاء أتلانتس ينطلق برحلة لإصلاح تلسكوب فضاء في المهمة «STS - 125». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App