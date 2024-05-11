حدث وتاريخ.. 11مايو

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2009 مكوك الفضاء أتلانتس ينطلق برحلة لإصلاح تلسكوب فضاء في المهمة «STS - 125».

 

 

 

 

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