رئيس المجلس العسكري في تشاد يفوز بانتخابات الرئاسة

المصدر: إنجامينا - وكالات

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فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، وفقاً لنتائج رسمية أولية صدرت أمس، ما يوسع قبضة عائلته على السلطة منذ عقود.

وهدفت الانتخابات التي جرت الاثنين إلى إنهاء ثلاث سنوات من الحكم العسكري في دولة ذات دور محوري في الحرب ضد المتطرفين في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61,03 في المئة من الأصوات، متفوقاً على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا، الذي حصل على 18,53 في المئة. ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج.

وكشفت تقارير إعلامية أن عدة أشخاص أصيبوا، وربما قُتل آخرون في إطلاق نار خلال الاحتفالات التي أعقبت الإعلان عن فوز رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي في الانتخابات.

وأُعلن ديبي رئيساً انتقالياً من جانب مجلس مشكل من 15 جنرالاً في العام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو في الجبهة خلال إشرافه على معركة مع متمردين بعد 30 عاماً من الحكم. ووعد ديبي الابن بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية مدتها 18 شهراً، لكنه مددها لاحقاً لعامين.

ودعي أكثر من 8,2 ملايين للإدلاء بأصواتهم في الدولة الصحراوية الواقعة في وسط أفريقيا، التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها رابع أقل البلدان نمواً في العالم.

والانتخابات الرئاسية التي أجرتها تشاد تجعلها أول دولة من تلك التي شهدت انقلابات في غرب ووسط أفريقيا تعود إلى الحكم الدستوري عبر صناديق الاقتراع.

وساد الهدوء إنجامينا أمس، إذ لم يكن هناك مؤشرات تذكر على خروج أنصار منافس ديبي الرئيسي سوكسيه ماسرا إلى الشوارع.

وكان هناك وجود كثيف للشرطة وقوافل من المركبات المليئة يقومون بدوريات في الشوارع شبه الخالية.

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