روسيا تشن هجوماً برياً على خاركوف

المصدر: عواصم - وكالات

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بدأت روسيا، أمس، هجوماً برياً في منطقة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيش بلاده توقع الهجوم وقام بتقييم الرد، فيما أعلنت موسكو أن طائرة بدون طيار أوكرانية بعيدة المدى قصفت مصفاة نفط داخل روسيا.

وكشف مصدر عسكري أوكراني كبير أن القوات الروسية شنت هجوماً برياً بالمدرعات في وقت مبكر أمس على منطقة خاركوف شمال شرقي البلاد، وتقدمت كيلومتراً واحداً قرب بلدة فوفشانسك التي تقع على الحدود في مسعى لإنشاء منطقة عازلة. بحسب ما أوردته «رويترز».

وقالت السلطات الأوكرانية، إن «روسيا قصفت بلدة في شمال شرق أوكرانيا بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية الموجهة، قبل محاولة اختراق الدفاعات المحلية بالمشاة، في تحول تكتيكي توقعه المسؤولون في كييف منذ أسابيع مع دخول الحرب عامها الثالث.

وأعلن حاكم منطقة خاركوف الاقليمي أوليه سينيهوبوف، أن قصفاً ليلياً مكثفاً استهدف فوفشانسك في منطقة خاركوف، على بعد أقل من 5 كيلومترات (3 أميال) من الحدود الروسية. ودفع القصف السلطات إلى البدء في إجلاء حوالي 3 آلاف شخص.

وكتب سينيهوبوف على تطبيق تليغرام، أن شخصين، من بينهما طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، أصيبا جراء القصف.

وقال عمدة المدينة إيهور تيريخوف، إن صاروخاً من طراز «S-300» سقط على المدينة، مما أدى إلى إتلاف 26 مبنى وتدمير اثنين منها بالكامل.

منطقة عازلة

وتتعرض خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً فقط من الحدود الروسية، بشكل خاص للهجمات الجوية وتعرضت لأضرار بالغة مع تكثيف موسكو غاراتها الجوية في الأشهر الأخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم «صد» هذه الهجمات لكن القتال مستمر وتم نشر «وحدات احتياطية» بهدف «تعزيز الدفاع» في المنطقة.

وأفاد مسؤول بأن هناك «قصفاً مكثفاً» على بلدة فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، وتجري عمليات إجلاء للسكان منها ومن بلدات مجاورة.

كما أكد أن القوات الروسية تحاول إقامة «منطقة عازلة» في خاركوف لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جيش بلاده توقع الهجوم وقام بتقييم الرد. ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية سوسبيلني عن زيلينسكي قوله: «الآن هناك معركة شرسة في هذا الاتجاه».

قصف مصفاة

في الاثناء، أعلنت موسكو أن طائرة بدون طيار أوكرانية بعيدة المدى، قصفت مصفاة نفط داخل روسيا.

وضربت طائرة بدون طيار أوكرانية مصفاة بالقرب من مدينة كالوجا، جنوب غرب موسكو، مما أدى إلى اشتعال النيران في أربعة صهاريج لتخزين النفط، بحسب فلاديسلاف شابشا، الحاكم الإقليمي. وقال إنه لم تقع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر أمس في مناطق موسكو وبريانسك وبيلجورود.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، أن مبنى محطة الضخ الواقع على أرض المصفاة تعرض لأضرار لكن لم يكن هناك حريق.

إلى ذلك، اعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بوجود «عدد صغير» من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

وقال توسك بعد اجتماع لمجلس النواب: «هناك بعض قوات الناتو، هناك جنود ومراقبون ومهندسون». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البولندي ضرورة تجنّب تورط الناتو المباشر في الصراع العسكري في أوكرانيا.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح توسك، قائلة إن «تواجد الناتو بأوكرانيا دليل على الحرب التي يشنها الغرب على بلادها».

وقالت في تصريح صحافي «إن الغرب يشن حرباً هجينة ضد روسيا».

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