قرار تاريخي.. الإمارات و142 دولة تصوت لدعم العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

المصدر: البيان

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صوتت دولة الإمارات و142 دولة لصالح القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم "الجمعة"، والذي بموجبه يدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ويعزز حقوقها وامتيازاتها في جميع أنحاء الأمم المتحدة.

ويعد القرار نقطة تحول في القضية الفلسطينية، ومستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله.

وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بهذا القرار باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو، في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يحدد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووجوب قبولها، ويعزز حقوقهم وامتيازاتهم في جميع أنحاء الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر إيجابياً في طلب فلسطين الخاص بهذه المسألة.

ويعد منح فلسطين العضوية رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع، والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة العالم.

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