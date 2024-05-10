غوتيريش يحذر من أن هجوماً برياً إسرائيلياً على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"

المصدر: أ ف ب

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الجمعة" من أن هجوماً برياً إسرائيلياً على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة"، فيما تواصل إسرائيل قصف غزة بعد أن غادر المفاوضون القاهرة من دون اتفاق.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي "نعمل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف إدخال الإمدادات المنقذة للحياة - بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه - عبر معبري رفح وكرم أبو سالم"، مضيفا أن المجاعة تلوح في الأفق.

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