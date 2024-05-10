10 مصابين بعد اشتعال طائرة تقل 85 شخصاً في السنغال

المصدر: أ ب

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اشتعلت النيران في طائرة بوينغ 737 تقل 85 شخصاً، وانزلقت عن المدرج في المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من بينهم الطيار، حسبما قال وزير النقل في البلاد أمس.

وتم إجلاء الركاب من الطائرة المحترقة، ووصف بعضهم حالة «الذعر التام» أثناء محاولتهم النجاة بحياتهم.

كانت رحلة الخطوط الجوية السنغالية، التي تديرها شركة «ترانس إير»، متوجهة إلى باماكو في مالي المجاورة في وقت متأخر أول من أمس، وعلى متنها 79 راكباً وطياران وأربعة من أفراد الطاقم، عندما وقع الحادث في مطار بليز دياني الدولي، على بعد نحو 50 كيلومترا (31 ميلا) من دكار.

ولم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737-300 وانزلاقها عن المدرج.

وأضاف الوزير أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم نقل الآخرين إلى أحد الفنادق للراحة.

وقال الموسيقار المالي شيخ سيريمان سيسوكو، الذي صوَّر محنة الركاب على هاتفه، إن الركاب قفزوا إلى أسفل منزلق الطوارئ ليلاً بينما اجتاحت النيران أحد جوانب الطائرة وسُمعت صرخات في كل مكان.

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