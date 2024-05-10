بوتين: قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب قتالي

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الغرب من تهديد روسيا، ملوحاً بالأسلحة النووية في العرض العسكري السنوي بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الأسبوع لولايته الخامسة كرئيس بعد إعادة انتخابه في مارس: «لن نسمح لأحد بتهديدنا»، مضيفاً: «قواتنا الاستراتيجية دائماً في حالة تأهب قتالي»، لكنه شدد على أن «روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي».

واعتبر بوتين أن «الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الدول لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية».

على صعيد الميداني في أوكرانيا، أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على بلدتين إضافيتين في شرق وشمال شرق أوكرانيا بعدما استفادت قواته من نقص الذخائر والمجندين لدى القوات الأوكرانية لتحقيق تقدم ميداني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها «حررت بلدتي نوفوكالينوفي في ضواحي منطقة دونيتسك في الشرق حيث تقدم جنودها في الأسابيع الماضية، وكيسليفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق)».

إلى ذلك، أصيب ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفلة تبلغ 11 عاماً، في هجوم جوي أوكراني استهدف منطقة بيلغورود الروسية، وتسبب بإلحاق أضرار بعشرات المباني السكنية والسيارات.

وأعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية،، أن هجوماً جوياً أوكرانياً على المنطقة، تسبب في إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، وألحق أضراراً بعشرات المباني السكنية والسيارات.

إلى ذلك، أعلنت القوات الأوكرانية، أمس أن قوات الدفاع أسقطت 17 من أصل 20 طائرة بدون طيار هجومية أطلقتها روسيا على منطقة أوديسا الليلة قبل الماضية.

من جانبه، ذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات إطلاق النار المتنقلة الأوكرانية أسقطت 17 طائرة بدون طيار هجومية فوق منطقة أوديسا.

في الأثناء، وصلت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا أمس، إلى كييف.

وقال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك على «فيسبوك»، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن أوكرانيا تحتفل بمناسبة «يوم أوروبا» باستضافة رئيسة البرلمان الأوروبي.

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