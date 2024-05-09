ترامب يتهم بايدن بـ"الوقوف إلى جانب" حماس

المصدر: أ ف ب

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اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بـ"الوقوف إلى جانب" حماس بعد تهديدات بايدن بوقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر لوسائل الإعلام، قبل أن يهرع إلى قاعة المحكمة في نيويورك، حيث يحاكم بتهمة دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، إن "ما يفعله بايدن في ما يتعلق بإسرائيل أمر مشين".

وأضاف: "لقد تخلى عن إسرائيل تماماً ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك".

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن رداً على سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، إنّ "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل (...) إنه ببساطة أمر خاطئ".

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورة علنية شروطاً للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" قائلاً: "جو المحتال يقف إلى جانب الإرهابيين" من حماس.

وأكد ترامب "بايدن ضعيف وفاسد ويقود العالم مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة"، موضحاً أنه حال عودته إلى البيت الأبيض "سنطالب بالسلام عبر القوة".

في عام 2018، تراجعت إدارة ترامب عن سياسة الولايات المتحدة المتبّعة منذ عقود حيال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتخلت عن ركيزة أساسية من ركائز حل الدولتين عبر الاعتراف أحادياً بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

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