بوتين في خطاب "عيد النصر": القوات النووية في حالة تأهب "دائمة"

المصدر: وكالات

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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من أن قوات بلاده النووية في حالة تأهب "دائمة"، مؤكّدا بأن موسكو لن تسمح بأي تهديدات غربية.

وفي خطاب ألقاه في الساحة الحمراء أمام آلاف الجنود الذين ارتدوا بزّات عسكرية مخصصة للمراسم، أشاد بوتين بجيشه الذي قاتل في أوكرانيا واتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم.

وقال خلال عرض عسكري لمناسبة "عيد النصر" إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".

وأضاف "أيها الأصدقاء الأعزاء، تمر روسيا اليوم في فترة صعبة وحاسمة. مصير البلد الأم ومستقبلها يعتمد على كل واحد منا".

يحيي عرض التاسع من مايو العسكري ذكرى إلحاق الاتحاد السوفييتي الهزيمة بألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وبات هذا التاريخ أهم عطلة رسمية في روسيا في عهد بوتين.

كرر الرئيس الروسي مرارا بأن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حاليا هي معركة وجودية في وجه "النازية".

وكثّف بوتين أيضا تهديداته النووية مصدرا أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي بتنظيم تدريبات على الأسلحة النووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا.

والعام الماضي، تخلت روسيا عن مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وانسحبت من اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف لمنع انتشار الأسلحة.

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