روسيا تستهدف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت أوكرانيا أن روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخاً و20 طائرة مسيّرة في هجوم أثناء الليل استهدف بنية تحتية في أوكرانيا.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية ردت على محاولات «نظام كييف» استهداف منشآت الطاقة الروسية، وذلك بضرب منشآت حيوية واستراتيجية أوكرانية.

وقال مسؤولون في الجيش وفي قطاع الطاقة بأوكرانيا إن هجوماً جوياً روسياً على البلاد ألحق أضراراً بعدة منشآت عسكرية، وضربة أيضاً استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وكتب وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، على تطبيق «تلغرام»: «هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا!». وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت لتوليد ونقل الكهرباء، في مناطق: بولتافا، وكيروفوهارد، وزابوريجيا، ولفيف، وإيفانو-فرانكيفسك، وفينيتسيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وباستثناء زابوريجيا، تقع تلك المناطق بعيداً عن جبهة القتال الممتدة عبر شرق وجنوب شرقي أوكرانيا.

وأفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات على مطار عسكري للمروحيات في بولتافا وعلى شبكة الكهرباء في المقاطعة.

وقال ليبيديف، في تصريحات صحافية: «تم الاستهداف على الجزء الشمالي الغربي من مدينة بولتوفا، حيث يوجد مطار مروحيات تابع للواء 18».

في الأثناء، قال بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه: «رداً على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، شنت القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، ونظام صواريخ كينجال المجنحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار، استهدفت منشآت الطاقة وشركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا».

وأكدت الدفاع الروسية، أن الضربات دمرت جميع الأهداف المحددة، ونتيجة للضربات، «انخفضت بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج المعدات العسكرية».

في المقابل، قال سيرهي بوبكو، مدير الإدارة العسكرية لكييف، على تطبيق «تلغرام»، إن كل الصواريخ التي استهدفت المدينة تم تدميرها. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات.

وأفاد شهود من «رويترز» في كييف بسماع دوي انفجارات، بدا وكأنها ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لأهداف جوية.

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