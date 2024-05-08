قتيلان في هجوم بسكين على مستشفى بالصين

المصدر: بكين - وكالات

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قتل شخصان وأصيب 21 آخرون، أمس، في هجوم بسكين على مستشفى جنوب غربي الصين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضحت الشرطة المحلية في مقاطعة يونان في بيان «في 7 مايو 2024، قرابة الساعة 11:37 صباحاً (03:37 ت غ)، وقع هجوم بسكين في مستشفى تشنغنان في مقاطعة تشنشيونغ، وأسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين». وأشارت السلطات إلى أن التحقيق جارٍ مع رجل مشتبه فيه من سكان بلدة مجاورة. وأضافت إن الجرحى يعالجون في المستشفى.

وأظهرت صور نشرها موقع «ذي بايبر» التابع للدولة، رجلاً يوجه سكيناً نحو رجل آخر حاملاً عصا في بهو المستشفى، ووصول شرطيين إلى مكان الحادث. وقال أحد السكان المحليين للموقع: «حدث ذلك قرابة الساعة 11 صباحاً... ما زال الوضع فوضوياً بعض الشيء».

وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية؛ لكن في السنوات الأخيرة، سجلت موجة من حوادث الطعن.

وفي أغسطس الماضي، قتل شخصان، وأصيب 7 في مقاطعة يونان، بعدما هاجم رجل مريض عقلياً أشخاصاً بسكين. وفي الشهر الذي سبقه، قتل 6 أشخاص، وأصيب آخر بحادث طعن في روضة أطفال في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

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