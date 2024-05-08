«الطاقة الذرية» تطالب إيران بـ«إجراءات ملموسة وعملية»

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حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إيران على اتخاذ «إجراءات ملموسة وعملية» من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه «في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل» بين طهران والمجتمع الدولي.

ومن أجل تجاوز تلك العقبات «علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعاً»، وفق ما قال غروسي في مؤتمر حول النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط).

وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت «مهمة»، وركزت «على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية».

وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي إلى طهران منذ مارس 2023. وتنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجياً عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق عام 2018.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي «لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها».

كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية.

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