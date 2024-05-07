الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون التجاري مع أوروبا

المصدر: باريس-وكالات

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلاده والاتحاد الأوروبي، والحفاظ على شراكتهما، إثر خلافات عديدة متعلقة بالتجارة.

وقال شي في بداية اجتماع ثلاثي في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن على الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين، ويواصلا الحوار والتعاون، ويعمقا التواصل الاستراتيجي ويعززا الثقة الاستراتيجية المتبادلة، كقوتين عالميتين رئيسيتين.

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية اعتماد قواعد عادلة للجميع في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مسؤولون بأن فرنسا تأمل أيضاً في الدفع نحو فتح السوق الصينية أمام صادراتها الزراعية، وحل القضايا المتعلقة بمخاوف صناعة مستحضرات التجميل الفرنسية، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وقد تعلن الصين عن طلب شراء نحو 50 طائرة إيرباص خلال زيارة الرئيس الصيني.

في السياق، أكد ماكرون أن التنسيق مع الصين بشأن «الأزمات الكبرى» في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر حاسم تماماً.

ويؤكد الإليزيه أن ما تريده فرنسا هو تشجيع الصين على استخدام نفوذها لدى روسيا للمساهمة في حل النزاع الروسي الأوكراني.

وأشارت فون دير لاين إلى أن للصين والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في السلام والأمن، مؤكدة تصميمها على وقف الحرب الروسية على أوكرانيا وإحلال سلام مستدام.

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