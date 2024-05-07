روسيا تحتجز جندياً أمريكياً بتهمة السرقة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أن أحد جنوده احتُجز في روسيا الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية.

ويضاف الجندي، الذي لم يُكشف اسمه، إلى عدد من الأمريكيين المحتجزين في روسيا، وسط توترات كبيرة بين البلدين على خلفية الحرب المندلعة في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، سينتيا سميث، أنه «في الثاني من مايو 2024، احتجزت السلطات الروسية في فلاديفوستوك في روسيا، جندياً أمريكياً بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية».

وقالت سميث إن روسيا أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، التي «توفر الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا»، وقد أبلغ الجيش عائلته.

وأضافت: «نظراً لحساسية هذه المسألة، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الراهن».

ولدى سؤاله في وقت سابق عن تقارير بشأن احتجاز جندي في روسيا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: «نحن على علم بهذه القضية».

وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية بأن الجندي سافر إلى روسيا بمفرده، مؤكدةً أنه لم يكن في مهمة رسمية.

وألقي القبض على الجندي، وهو برتبة سارجنت، للاشتباه بضلوعه في سرقة، وهو حالياً قيد التوقيف الاحتياطي، وفق شبكة «سي إن إن».

ويُحتجز في روسيا عدد من الأمريكيين، بينهم إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، الذي أوقف بتهمة التجسس قبل أكثر من عام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز