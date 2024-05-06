48 شخصاً عالقون بعد انهيار مبنى في جنوب إفريقيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات المحلية لمدينة جورج بجنوب إفريقيا أن 48 عاملاً محاصرون تحت الأنقاض، بعد انهيار عمارة في طور البناء اليوم.

وأوضحت الناطقة باسم بلدية المدينة، الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق كيب تاون، شانتال إدواردز، أن «فريقاً يضم نحوي 70 عاملاً كانوا في المكان عند انهيار» العمارة التي كانت في طور البناء.

وقالت، في بيان، إن 22 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، من دون الإدلاء بأية معلومات عن حالة الـ48 الذين بقوا تحت الأنقاض.

من جهته، قال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية «غيفت أوف غيفرز»، ماريو فريرا، الموجود في مكان الحادث، إن رجال الإنقاذ «تواصلوا مع بعض الأشخاص تحت الأنقاض».

وأشار إلى وجود مصابين بجروح بليغة بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفى، لكن من دون تسجيل وفيات حتى تلك اللحظة.

وانهار المبنى المكون من خمسة طوابق، بينها مرآب تحت أرضي للسيارات، بعد ظهر اليوم. ولا تزال أسباب الانهيار مجهولة.

وبات البناء مسوَّى بالأرض وفق ما أظهرت صور نشرتها البلدية لموقع الحادث، حيث انتشر العديد من رجال الإنقاذ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز