مدربون جدد ومعدات عسكرية من موسكو إلى النيجر

المصدر: نيامي - أ ف ب

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وصل مدربون روس جدد إلى نيامي التي سلموها دفعتين من المعدات العسكرية نُقلت في طائرتي شحن، بعد أقل من شهر على وصول أول مجموعة مدربين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر ليل السبت/ الأحد.

وقالت قناة «تيلي ساحل» إنه «في أقل من شهر، استأجرت روسيا ثلاث رحلات شحن لنقل» معدات عسكرية «مختلفة» وأقلت «عدداً من المدربين من الجيش الروسي إلى نيامي».

وفي 10 أبريل، وصلت أول مجموعة ضمت نحو 100 مدرب روسي إلى العاصمة، وسلمت أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي.

وكانت موسكو وسعت نفوذها في إفريقيا عبر إرسال عناصر من مجموعة فاغنر منذ العقد الأول من الألفية. وبعد فشل تمرّد المجموعة على القيادة في موسكو في يونيو وإعادة تنظيمها في مظلة الكرملين، باتت قواتها في القارة تعرف باسم «فيلق إفريقيا». وأكد فيلق إفريقيا وصوله إلى البلاد.

وأوضح التلفزيون أنه «لم يكن لديه تصريح ببث» وصول الرحلة الثانية «لأسباب تتعلق بالأمن القومي» مشيراً إلى أن الرحلة الثالثة، «إلى جانب المعدات العسكرية والمدربين، نقلت أيضاً كمية كبيرة من المنتجات الغذائية المتنوعة إلى النيجر».

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن مصادر نيجرية أن «سفينة شحن إنسانية مقدمة من روسيا وصلت إلى النيجر».وأضافت إن تفريغ المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية جرى أمام أسوار القاعدة التي لا يزال يتمركز فيها الجيش الأمريكي.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس الماضي، أن جنوداً روساً يتمركزون في قاعدة جوية في النيجر تنتشر فيها أيضاً قوات أمريكية.

وفي مارس، ندد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو من سنة 2023، باتفاقية التعاون العسكري المعمول بها مع واشنطن، عادّاً أنها «فرضت من جانب واحد»، وأن الوجود الأمريكي أصبح «غير شرعي».

ومنتصف أبريل، وافقت واشنطن على سحب جنودها الذين يتجاوز عددهم ألف عسكري من البلاد. وأكدت وزارة الداخلية في نيامي أن واشنطن ستقدم «مشروعاً» في شأن «ترتيبات انسحاب» قواتها المنتشرة في النيجر.

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