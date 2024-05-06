حدث وتاريخ.. 6 مايو 1794 الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني لوتير فور يقود «ثورة العبيد» في هايتي ضد الحكم الفرنسي. 1916 جمال باشا يعدم 21 من الوطنيين المطالبين باستقلال الشام، في ساحة البرج ببيروت والمرجة بدمشق. 1976 9200 قتيل وأكثر من 70 ألف مشرد بعد زلزال مدمر ضرب إقليم فريولي شمالي إيطاليا. 2023 تتويج تشارلز فيليب آرثر جورج تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة خلفاً لوالدته إليزابيث الثانية. صورة التاريخ: 06 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App