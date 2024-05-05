حدث وتاريخ.. 05 مايو

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1808 ملك إسبانيا يُجبر على التنازل عن العرش بعد «المقابلة المصيدة» مع نابليون

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