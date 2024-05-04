باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ العام 1961

المصدر: أ ف ب

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شهدت باكستان هذا العام تساقط كمية الأمطار الأكبر خلال أبريل منذ 1961، اذ بلغت أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة في هذه الفترة، وفق ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.

وأوضحت في تقرير أصدرته ليل الجمعة أن المتساقطات "بلغت 59,3 ملم"، بفارق ملحوظ عن المعدل لهذا الشهر من السنة والبالغ 22,5 ملم.

وأحصت السلطات مقتل 144 شخصا على الأقل جراء العواصف والانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة خلال أبريل.

وفي حين تشهد أنحاء عدة من آسيا موجة حرّ غير مسبوقة، سجلت باكستان تراجعا في معدل الحرارة الشهرية، اذ بلغ 23,67 مئوية مقابل 24,54 مئوية عادة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية زهير أحمد بابار إن التغير المناخي هو السبب في هذه التبدلات.

وأوضح "التغير المناخي هو عامل مهم يؤثر على كل الظواهر المناخية غير المتوقعة في منطقتنا".

وتؤكد إسلام آباد أنها مسؤولة عن أقل من واحد بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهي عرضة بشكل متزايد لتأثيرات الظواهر المناخية القاسية، وغالبا ما تتسبب الأمطار الموسمية التي تبدأ عادة مطلع يوليو، بآثار مدمّرة.

وسجّل العدد الأكبر لضحايا الظروف المناخية في أبريل في إقليم خبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، مع مقتل 84 شخصا بينهم 38 طفلا. وتضرر نحو 3500 منزل في هذا الاقليم الحدودي مع أفغانستان.

وعانت باكستان في 2022 من فيضانات مدمّرة طالت نحو ثلث مساحة البلاد، وتسببت بمقتل 1700 شخص وأثّرت على زهاء 33 مليون نسمة من السكان.

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