اليابان ترد على تصريحات بايدن بأنها دولة معادية للأجانب

المصدر: وكالات

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أبلغت اليابان الولايات المتحدة أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصف فيها الدولة الآسيوية بأنها "تكره الأجانب"، كانت مخيبة للآمال، طبقا لما ذكره مصدر مطلع أمس الجمعة.

فقد أبلغت الحكومة اليابانية الجانب الأمريكي أن تصريحات بايدن، التي أدلى بها خلال حدث لجمع التبرعات، يوم الأربعاء الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لا تستند إلى تفهم دقيق لسياسة اليابان، طبقا لما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم السبت عن المصدر، الذي لم تذكر اسمه.

وفي الحدث، الذي حضره الكثير من الناخبين الأمريكيين الآسيويين، قال بايدن "كما تعلمون، أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم والكثير من الآخرين.لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين"، حسب البيت الأبيض.

ونقل عن بايدن قوله في أحد فنادق واشنطن "انظروا، فكروا في الأمر. لماذا تتعثر الصين اقتصاديا بهذا القدر من السوء؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟

لماذا الهند؟ نظرا لأنهم يكرهون الأجانب. لا يريدون مهاجرين"، فيما أشاد بالهجرة والتنوع باعتبارهما من نقاط القوة الرئيسية للولايات المتحدة.

وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، أمس الأول الخميس للتقليل من أهمية تصريحات بايدن، قائلة إن الهدف كان يتمثل في إلقاء الضوء على مدى أهمية أن تكون الولايات المتحدة دولة للمهاجرين.

وقالت جان-بيير للصحفيين "حلفاؤنا وشركاؤنا يعرفون جيدا مدى احترام الرئيس لهم"

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