كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتخطيط لشن هجمات ضد سفاراتها

المصدر: سيئول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب في سفاراتها بكمبوديا ولاوس وفيتنام، وفي قنصلياتها في شنيانغ شمالي شرقي الصين، وفي فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. واتهم جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، أمس، كوريا الشمالية بالتخطيط لهجمات «إرهابية» ضد سفارات سيئول ومواطنيها في الخارج ما دفعها إلى رفع مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في خمس دول.

وأكد جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي «رصد مؤشرات عدة على أن كوريا الشمالية تخطط لهجمات إرهابية ضد موظفي سفارتنا أو مواطنينا في عدة دول». وقال في بيان إن «كوريا الشمالية أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة السفارات الكورية الجنوبية وتقوم أيضاً بتحركات محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين قد يصبحون هدفاً إرهابياً محتملاً».

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها رفعت مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب في سفاراتها في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفي قنصلياتها بشنيانغ في شمال شرق الصين، وبفلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. ولدى بيونغيانغ أيضاً بعثات دبلوماسية في هذه الأماكن الخمسة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز