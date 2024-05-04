الكرملين: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات لأوكرانيا «خطيرة جداً»

المصدر: عواصم - وكالات

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نددت الرئاسة الروسية، أمس بتصريحات وصفتها بـ«خطرة للغاية» أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في حال اخترقت موسكو «خطوط الجبهة» في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ووصف الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تصريحات ماكرون حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بـ«الخطيرة جداً».

وقال بيسكوف للصحافيين: «البيان مهم جداً وخطير جداً، فرنسا ممثلة برئيسها تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية مشاركتها المباشرة، أي على الأرض، في الصراع في أوكرانيا».

وأكد بيسكوف على أن هذا التوجه من قبل فرنسا خطير للغاية.

وكان ماكرون لوح مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا «خطوط الجبهة». وأكد مجدداً استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا معتبراً في مقابلة نشرتها «ذي إيكونوميست»، أول من أمس، أنه ينبغي «طرح هذه القضية» في حال اخترقت موسكو «خطوط الجبهة» وفي حال طلبت كييف ذلك.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت ست طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر تطبيق تليغرام أن خمس طائرات مسيّرة أُسقطت فوق منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا وواحدة فوق شبه جزيرة القرم. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن أضرار ربما سببها الهجوم. فيما قتل شخصان، في هجوم روسي على مدينة كوراخوف الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز المعارك منذ أكثر من عامين.

ولفت رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة رومان بادون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن «مبان مرتفعة عدة تعرضت لأضرار وقتل شخصان وأصيب شخصان آخران بجروح».

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