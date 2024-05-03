كيف عُثر على رفات أحد رهائن حماس في إسرائيل؟

المصدر: أ ف ب

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عُثر في إسرائيل على رفات الياكيم ليفمان، الذي كان يُعتقد أن حركة "حماس" احتجزته رهينة خلال هجومها في 7 أكتوبر، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي وعائلته اليوم.

وقال الجيش، في بيان، إن ليفمان (24 عاماً) "قُتل في مذبحة 7 أكتوبر"، حيث كان يعمل حارس أمن في مهرجان نوفا الموسيقي جنوبي إسرائيل، عندما نفَّذت "حماس" هجومها غير المسبوق.

وأكد البيان العثور على جثة ليفمان "داخل الأراضي الإسرائيلية"، بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية حتى يوم اليوم تعدّه من بين 250 شخصاً محتجزين "حماس".

واتصلت وكالة فرانس برس بالجيش الاسرائيلي الذي رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وكيفية العثور على الرفات.

لكنه قال إن جثة ليفمان تم التعرف إليها "بناء على أدلة ميدانية، وبعد تحقيق شامل ومعقد أجراه الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والمعهد الوطني للطب الشرعي".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد دُفن ليفمان عن طريق الخطأ إلى جانب ضحية أخرى من مهرجان نوفا. وأعربت عائلته عن ذهولها في بيان أصدرته بعد إبلاغها بالعثور عليه.

وقال البيان: "بعد أكثر من 200 يوم وليلة من البحث والقلق والصلاة ودموع عشرات الآلاف من شعب إسرائيل، أُبلغنا بحزن شديد أن ابننا العزيز والحبيب لم يعد بين الأحياء".

وكشفت العائلة أن ليفمان قُتل في موقع مهرجان نوفا، بعد أن مكث "ساعات للاعتناء بالكثير من الجرحى".

وجاءت أنباء العثور على جثة ليفمان، بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة.

وقال كيبوتس بئيري، حيث كان يعيش أور، إنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في السابع من أكتوبر على أيدي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة".

وتقدّر إسرائيل أن 128 شخصاً تم أسرهم خلال الهجوم ما زالوا في غزة. ويقول الجيش إن 35 منهم لقوا حتفهم، بينهم أور.

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