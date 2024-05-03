محاكمة عسكريين في نيجيريا قتلا 85 مدنياً بالخطأ

المصدر: أ ب

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كشفت السلطات النيجيرية أن جنديين سيواجهان محاكمة عسكرية بسبب مقتل 85 قروياً في هجوم بطائرة مسيَّرة في ديسمبر شمالي الدولة الواقعة غربي إفريقيا.

وأوضح المتحدث باسم مقر وزارة الدفاع النيجيرية، الميجور جنرال إدوارد بوبا، في بيان أمس، أن الجنديين سيخضعان لإجراءات العدالة العسكرية بسبب الإهمال أو اقتراف جرائم، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدنيين قُتلوا في الغارة ظناً أنهم إرهابيون.

وكثيراً ما يشنّ الجيش النيجيري غارات جوية في إطار مكافحته لعنف المتطرفين وهجمات المتمردين التي زعزعت استقرار المنطقة الشمالية في نيجيريا أكثر من عقد من الزمن.

وحدثت الواقعة في ديسمبر بينما كان القرويون يحتفلون بالمولد النبوي في قرية تودون بيري بولاية كادونا.

وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن مثل هذه "الأخطاء التي يمكن تجنبها غير مقبولة ولا يمكن تكرارها".

وقال المتحدث باسم مقر وزارة الدفاع النيجيرية: "سيتخذ الجيش احتياطات إضافية في المستقبل لضمان سلامة غير المقاتلين".

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