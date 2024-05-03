ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البرازيل في الأيام الأخيرة إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً على الأقلّ، وفق ما أعلنت السلطات البرازيلية أمس.

وشهدت ولاية ريو غراندي دو سول أضرارا جسيمة، من انهيارات أرضية هائلة إلى غرق منازل وسيارات تحت المياه ، وصولاً إلى عمليات إنقاذ تجري في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر.

وقال إدواردو ليتي حاكم ريو غراندي دو سول، إنّ هذه "أسوأ كارثة مناخية" على الإطلاق تضرب ولايته الحدودية مع كلّ من الأوروغواي والأرجنتين.

وكانت السلطات البرازيلية قد نشرت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 10 أشخاص وفقدان 21 آخرين.

وفي نهاية مارس 2024، أدّت أمطار غزيرة هطلت على جنوب شرق البرازيل إلى مقتل 25 شخصاً في ولايتي ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو.

ويتأثر جنوب البرازيل وجنوب شرقها حالياً بجبهة باردة بعد موجة حرّ شديدة.

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