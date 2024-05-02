مصرع 48 شخصاً بانهيار طريق سريع جنوب الصين

المصدر: وام

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لقي 48 شخصاً على الأقل حتفهم في جنوب الصين جراء انهيار جزء من طريق سريع بسبب أمطار غزيرة سقطت في إقليم قوانغدونغ، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية، بينما يواصل عمال الإنقاذ عملية البحث عن ناجين.

ويرى خبراء أن الأمطار التي فاقت غزارتها المعتاد في هذا الوقت من العام والهاطلة قبل موسم الرياح الموسمية مباشرة، ترتبط بتغيّر المناخ.

وأدى انهيار الطريق إلى سقوط مركبات في شق يمتد على طول حوالي 18 مترًا حيث تدحرجت لتعلق في خندق عميق موحل.

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