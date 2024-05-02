ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع في الصين إلى 36 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار قسم من طريق سريع بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة جبلية جنوبي الصين يوم الأربعاء إلى 36 قتيلا، بالإضافة لسقوط سيارات من منحدرات زلقة.

أعلنت حكومة مدينة ميتشو العثور على 23 سيارة بعد انهيار جزء من الطريق السريع بطول 17.9 مترا، وأن ثلاثين شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

وذكر مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوسائل إعلام صينية أن جهود البحث تعقدت بسبب استمرار هطول الأمطار ووجود حصى وتربة في الموقع، ما يشكل بعض المخاطر على عمال الاغاثة.

كما أفادت تقارير بأن فرق الإنقاذ قسمت المنطقة إلى 10 اقسام، واستعانت فرق الإنقاذ بكلاب بوليسية وأجهزة الكشف عن الحياة، بالإضافة لحفارات ورافعات.

ذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية أنهم سمعوا ضجيجا ورأوا حفرة واسعة تنفتح خلفهم بعد مرورهم بالمنطقة قبل انهيارها مباشرة.

وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة وصور نشرتها وسائل إعلام محلية دخانا وألسنة لهب في الموقع ، وميل قضبان الطريق السريع الى أسفل.

كما أمكن رؤية سيارات متفحمة على منحدر مؤد إلى أسفل الطريق السريع.

وبلغ معدل هطول الأمطار التراكمي في المقاطعة التي انهار فيها الطريق أكثر من 56 سم، أي أكثر من أربعة أضعاف معدل العام الماضي.

وغمرت المياه بعض القرى في ميتشو أوائل أبريل، وشهدت المدينة هطول أمطار غزيرة في الأيام الماضية.

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