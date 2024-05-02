مصر وفرنسا يؤكدان أهمية احتواء التصعيد في المنطقة

المصدر: وام

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أكدت مصر وفرنسا رفضهما الكامل لأي عملية عسكرية برية في رفح بقطاع غزة لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح يتواجدون في جنوب القطاع.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب استقبال سامح شكري وزير الخارجية، المصري اليوم ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي الذي قام زيارة خاطفة إلى القاهرة في ختام جولته التي يقوم بها حالياً في المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أن الزيارة تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في هذا السياق على تأكيد أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 كخطوة هامة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة الحياة وتعزيز فرص حل الدولتين.

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