رئيسة جامعة كولومبيا تطلب من شرطة نيويورك البقاء في الحرم الجامعي حتى 17 مايو

المصدر: د ب أ

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طلبت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق من شرطة نيويورك، في رسالة نُشرت ليل الثلاثاء، فضّ الاعتصام الذي نفّذه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واحتلّوا خلاله أحد مباني الجامعة، والإبقاء على انتشار أمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 مايو على الأقلّ".

وقالت رئيسة الجامعة النيويوركية المرموقة في رسالتها إنّها تطلب من الشرطة المساعدة في تطهير مواقع الاحتجاج داخل الجامعة والاحتفاظ بوجود أمني في الحرم الجامعي حتى 17 مايو 2024 على الأقلّ للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء أيّ مخيّم" احتجاجي.

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