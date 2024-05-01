استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بفارق نقطة مئوية

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين واختتم أمس، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بنسبة 39 بالمئة اختاروا الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 4 إلى 8 أبريل.

وفرض قاضٍ على ترامب، أمس، غرامة مالية قدرها تسعة آلاف دولار لانتهاكه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين في إطار محاكمته بقضية جنائية في نيويورك، محذّراً إيّاه من أنّه إذا كرّر ازدراءه للمحكمة فقد يضطر إلى سجنه.

وجاء في نص القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان أنه تم تحذير دونالد ترامب من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسباً، ستفرض عقوبة بالسجن.

ومع دخول جلسات المحاكمة أسبوعها الثالث، فرض القاضي على ترامب، الذي كان حاضراً في القاعة، غرامة قدرها ألف دولار عن كلّ من الانتهاكات التسعة التي أدين بها، وهو الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون.

وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائياً، وهو يواجه خطر الإدانة التي يمكن أن تصل نظرياً إلى عقوبة السجن، في قضية تعدّ واحدة من أربع قضايا يُحاكم في إطارها.

ويلاحَق ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة.

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