موسكو تندد برفض واشنطن لتحقيق «الجنائية» حول إسرائيل

المصدر: موسكو - رويترز

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وصفت روسيا الولايات المتحدة بأنها منافقة أمس، لمعارضتها تحقيقاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت الاثنين إن الولايات المتحدة لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تطبيق تيليغرام «واشنطن أيدت بالكامل، إن لم تكن شجعت، إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية». وأضافت أنه رغم ذلك فإن «النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل إذا كان الأمر يتعلق به أو بحلفائه»، مضيفة أن هذا الموقف «سخيف» عند التفكير فيه.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت أول من أمس، إن واشنطن توصّلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في أكتوبر، وأن أربعاً منها اتخذت إجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل أن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.

وأكد مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه أنها وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال باتيل «بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وأضاف «كل هذه الوقائع حصلت قبل 7 أكتوبر بكثير، ولم يحصل أي منها في غزة».

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