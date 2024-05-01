6 قتلى بهجوم على مسجد في هرات بأفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

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قتل ستة أشخاص وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع «إكس» إنه قرابة التاسعة مساءً (16.30 ت غ) «أطلق مسلح مجهول النار على مصلين في مسجد بمنطقة غوزارا» غرب مدينة هرات، مضيفاً «قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح».

وقع الهجوم على مسافة أربعين دقيقة من جنوب العاصمة الإقليمية هرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في بلد غالباً ما شهد اعتداءات ينفذها تنظيم داعش.

وقال سيد مرتضى حسيني (23 عاماً) لوكالة «فرانس برس» «حصل الأمر في منتصف الصلاة لكن عدد المصلين كان محدوداً جداً... هؤلاء الذين كانوا داخل المسجد هم الذين قتلوا أو أصيبوا».

وأضاف إن «خمسة أشخاص توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وأصيب ثلاثة... أحدهم توفي»، وأضاف إن الهجوم نفذه مهاجم وبقي اثنان من شركائه في سيارتهما.

من جهته، قال إبراهيم أخلاقي (60 عاماً) إن شقيقه وهو إمام المسجد قُتل في الهجوم الذي علم به أيضاً في اتصال هاتفي.

وقال «حين وصلت إلى المستشفى، كان قد توفي»، مضيفاً «شقيقي كان إمام هذا المسجد منذ ست أو سبع سنوات».

وكان تنظيم داعش تبنى اعتداءً بالمتفجرات وقع في 21 أبريل واستهدف حافلة بحي دشت برتشي في كابول، وأوقع قتيلاً وثلاثة جرحى.

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