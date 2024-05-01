حدث وتاريخ..01 مايو 1840 بريطانيا تصدر طابع بريد يحمل صورة الملكة فيكتوريا، وهو أول طابع بريد في العالم. 1886 العمال في مدينة شيكاغو يتظاهرون لتحسين ظروف العمل، ليبدأ مذاك يوم العمال العالمي. 1948 الإعلان عن قيام كوريا الديمقراطية الشعبية، في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية. 1962 فرنسا تجري أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى بالجزائر، تبعتها 56 تجربة. صورة التاريخ: 01 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App