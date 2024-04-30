42 قتيلاً بانهيار سد في كينيا

المصدر: نيروبي - وكالات

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قضى 42 شخصاً على الأقل في انهيار سد ببلدة تقع شمالي العاصمة الكينية نيروبي بحسب ما أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا. وتشهد كينيا الواقعة في شرقي إفريقيا أمطاراً غزيرة وفيضانات. وأشارت حاكمة ولاية ناكورو إلى سقوط «42 قتيلاً على الأقل، ولا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها».

وانهار السد قرب بلدة ماي ماهيو في الوادي المتصدع جارفاً منازل وقاطعاً الطرقات. وقبل أيام، أفاد مسؤولون بأن 76 شخصاً قضوا في كينيا منذ مارس مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل في شرقي إفريقيا التي تترافق مع ظاهرة إل نينيو المناخية.

وقضى عشرات الأشخاص في مايو من سنة 2018 حينما انهار سد في سولاي في ولاية ناكورو أيضاً في أمطار غزيرة وفيضانات.

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