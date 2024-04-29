أوكرانيا: وضع الجبهة يتدهور والروس يحققون نجاحات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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اعترف رئيس الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، أمس، بأن الوضع على الجبهة «تدهور» مع تحقيق القوات الروسية «نجاحات تكتيكية» في مناطق عدة، حيث سيطرت القوات الروسية على بلدة جديدة.

وكتب سيرسكي على «فيسبوك» أن روسيا «تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق». وتابع إنه في محاولتهم أخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز الروس جهودهم في مناطق عدة، ما خلق تفوقاً كبيراً. وفي منطقة كراماتورسك (شرق)، تشن القوات الروسية هجوماً للسيطرة على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية، لكن سيرسكي قال إن «الوضع الأكثر تعقيداً» هو في منطقة بوكروفسك وكوراخوف. واعترف بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخايليفكا.

تقدم جديد

وأعلنت روسيا سيطرتها على بلدة نوفوباخموتيفكا الواقعة بالقرب من بلدة أوتشيريتني التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، ما أثار انتقادات المدونين العسكريين الأوكرانيين. وحمّلت قناة «ديب ستايت» المسؤولية للواء 115 آلي، معتبرة أنه سبب «انهيار الدفاعات في جميع أنحاء المنطقة، ما تسبب في خسائر كبيرة».

وصرح العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الجيش الروسي يبحث عن نقاط الضعف في الدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية على طول الجبهة بأكملها.

وقال: «في المستقبل القريب ستشتعل النيران في كل مكان، لماذا؟ لأنهم (الروس) أحضروا قوة كبيرة مناسبة، وأعدوها وبدأوا القتال، بحثاً عن نقاط الضعف. وقد وجدوا نقطة ضعف في أوشيريتينو تحديداً».

في الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة سي إن إن أن تقييم القوات المسلحة الأوكرانية للوضع أصبح الآن أكثر كآبة من أي وقت مضى، مع انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الرئيسية تحت الضربات الجوية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات. وقال، في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين: «على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات».

هجمات متبادلة

وواصلت روسيا وأوكرانيا شن هجمات بالطائرات المسيرة. وقال حاكم مدينة ميكولايف الأوكرانية، فيتالي كيم، إن فندقاً ومنشأة لإمدادات الطاقة تعرضا للقصف في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا. وأضاف، عبر تطبيق تليغرام، أن الضرر لا يزال قيد التحديد وأنه لم تقع إصابات.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليغرام، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 5 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة قبل الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية من جانبها إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق قريبة من الحدود.

وأعلنت الدفاع الروسية عن تدمير حظائر الطائرات الأوكرانية دون طيار الهجومية في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى إسقاط 5 صواريخ من طراز «أتاكمز» حصلت عليها كييف مؤخراً من الولايات المتحدة.

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