سوناك يدافع عن ترحيل اللاجئين إلى رواندا

المصدر: لندن - د.ب.أ

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قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن المهاجرين الذين يتوجهون إلى أيرلندا بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يعدون علامة على أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا تعمل بالفعل كرادع.

وكان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، قد قال، الجمعة، إن تهديد المهاجرين بالترحيل إلى رواندا تسبب في اندفاعهم نحو عبور الحدود من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا.

وفي مقابلته مع برنامج سكاي صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس، التي ستبثها بالكامل قناة سكاي نيوز اليوم صباحاً، طُلب من سوناك التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي، فرد قائلاً إنها توضح أن «الردع له تأثير بالفعل».

وذكر أن «المهاجرين قلقون بشأن المجيء إلى هنا، وهذا يوضح بالضبط ما أقوله». وأضاف، خلال المقابلة: «إذا جاء المهاجرون إلى بلادنا بشكل غير قانوني، وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من البقاء هناك، فإن احتمال مجيئهم سيقل كثيراً جداً، ولهذا السبب فإن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا مهمة للغاية».

وأشارت قناة سكاي نيوز إلى أن مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت نفى الجمعة مزاعم بأن خطة رواندا تؤدي بالفعل إلى دخول اللاجئين إلى أيرلندا، قائلاً إنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن تأثيرها.

وأضاف سوناك أن تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي توضح أيضاً «أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً عالمياً».

وتابع: «لهذا السبب نرى أن العديد من الدول تتحدث عن إقامة شراكات مع بلدان ثالثة، وتبحث عن طرق جديدة لحل هذه المشكلة، وأعتقد أنها ستحذو حذو التوجه الذي سلكته المملكة المتحدة».

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