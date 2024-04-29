موسكو تهدد الغرب برد «قاسٍ» حال المساس بأصولها

المصدر: موسكو - رويترز

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هددت موسكو الغرب أمس، برد «قاسٍ» في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعهدت بأن يواجه الغرب تحديات قانونية وإجراءات مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تتنازل مطلقاً عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة. وأضافت في منشور في تيليغرام «وطننا ليس للبيع».

وقالت «يتعين عدم المساس بالأصول الروسية، وإلا سيكون الرد قاسياً على لصوصية الغرب، ويدرك كثيرون في الغرب ذلك ولكن ليس جميعهم للأسف».

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع المصرف المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية وجمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية لدى الغرب، وغالبيتها في حوزة مؤسسات مالية أوروبية وليست أمريكية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمنزلة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل. وأضاف، في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين، «بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعداً بالتفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم، وسيستغرق الأمر عقوداً، إن لم يكن أكثر، للتعافي».

وقال إن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو. وأضاف في تعليقات منفصلة «ستكون آفاق التحديات القانونية (لمواجهة مصادرة الأصول الروسية) مفتوحة على مصراعيها، وستستفيد روسيا من ذلك وتدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية».

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