حدث وتاريخ..29 أبريل 1988 الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس. 1915 معركة القرضابية.. الإيطاليون يتعرضون لأكبر هزيمة لهم منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911. 1827 حادثة المروحة.. حاكم الجزائر الداي حسين يضرب قنصل فرنسا بالمروحة في قصر القصبة. 1992 اضطرابات في لوس أنجلوس بعد تبرئة رجال شرطة ضربوا الأمريكي الزنجي «رودني كنغ». صورة التاريخ: 29 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App