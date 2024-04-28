روسيا تهدد الغرب برد قاس إذا تم المساس بأصولها

المصدر: وكالات

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هدد مسؤولان روسيان الغرب الأحد برد "قاس" في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعهدا بأن يواجه الغرب تحديات قانونية "لا نهاية لها" وإجراءات مماثلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تتنازل مطلقا عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو.

وأكد بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. سيستغرق الأمر عقودا، إن لم يكن أكثر، للتعافي".

وقال بيسكوف، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنا، أولا، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".

وأوضح بيسكوف أنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، فإن روسيا ستدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.

وقال بيسكوف "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات".

وأضاف بيسكوف أنه "لدينا جميعا أصدقاء وأقارب أصدقاء وما إلى ذلك، وهم يقاتلون في الجبهة، وبعضهم يأتي في الإجازة ليخبرنا، وبعضهم يشاركنا عبر الهاتف، في رسائل".

وقال بيسكوف "هذه المعلومات مستقاة مباشرة من المصدر الأول. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر. ومن المهم جدا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم. ومن المهم جدا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في وقت سابق، إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية نحو 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.

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