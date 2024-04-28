نتانياهو قلق للغاية من احتمال إصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بسبب غزة

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر أن نتانياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث.

وعلى وجه الخصوص، يُزعم أنه أجرى العديد من المحادثات الهاتفية في محاولة لتحقيق أي نتيجة إيجابية بشأن هذه القضية، بما في ذلك الضغط غير المباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق روسيا اليوم.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتانياهو.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب افتراض الصحيفة، في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.

وقد أدلى نتنياهو الخميس الماضي أبريل، ببيان رسمي بشأن الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس".

وقتلت القوات الاسرائلية في حربها على غزة أكثر من 34500 شخص، ودمرت معظم القطاع.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين "سيخلق سابقة خطيرة" على نطاق عالمي.

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