روسيا تتقدم في 6 قرى وتقصف منشآت الطاقة في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت القوات الروسية في ست قرى على الأقل على الجبهة الشرقية، منذ الاستيلاء على معقل أفدييفكا في فبراير، وأرسلت المزيد من القوات إلى قرية أوكريتين في شرق أوكرانيا لتعزيز هجومها هناك، وقد نفذت 35 ضربة مشتركة على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

واندلع قتال عنيف في أوكريتين، أمس، لكن نزار فولوشين الناطق باسم القيادة الشرقية الأوكرانية قال إن قواته تبقى على الوضع تحت السيطرة في ثلثي القرية. وأضاف أن القوات الأوكرانية تمكنت من قصف الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من القرية.

وقال فولوشين، إنه إلى الشمال من الجبهة الشرقية تحاول القوات الروسية الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية بأي ثمن لكنها لم تدخل المدينة.

وتعرضت البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، أمس، لهجوم روسي كثيف بالصواريخ ألحق أضراراً بأربع محطات حرارية وتسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي، على ما أفاد مسؤولون في كييف.

وتقول كييف إن موسكو تصعد هجماتها الجوية والبرية مع اقتراب احتفالات السادس من مايو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، في وقت تنتظر أوكرانيا وصول أسلحة أمريكية.

وكتب وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، على فيسبوك، إن الروس هاجموا مرة جديدة منشآت الطاقة في البلاد، مشيراً إلى أضرار لحقت بالمعدات في مناطق دنيبروبيتروفسك وإيفانو-فرانكيفسك ولفيف. وتقع إيفانو-فرانكيفسك ولفيف قرب حدود الاتحاد الأوروبي على بعد مئات الكيلومترات من خطوط الجبهة.

35 ضربة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي نفذ 35 ضربة مشتركة على منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة جماعية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات المسيرة مستهدفة منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.

بدورها، شنت أوكرانيا هجوماً ليليا كثيفاً بالمسيرات على منطقة كراسنودار جنوب روسيا. وقال مصدر في الدفاع الأوكراني، إن مسيرات أصابت مصفاتي نفط وقاعدة جوية عسكرية في هذه المنطقة الواقعة شرق شبه جزيرة القرم. وأوضح المصدر، أن مسيرات أوكرانية ضربت أعمدة التقطير الجوي في مصفاتي إيلسكي وسلافيانس، واصفاً الموقعين بأنهما منشأتان تكنولوجيتان أساسيتان.

وأضافت التقارير، أن مسيرات أوكرانية استهدفت أيضاً مطار كوشيفسك العسكري في المنطقة ذاتها الليلة قبل الماضية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض 68 مسيرة أوكرانية ليل الجمعة السبت في منطقة كراسنودار وفي شبه جزيرة القرم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز