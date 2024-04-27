لم يحدد موعداً.. بايدن: مستعد لمناظرة ترامب

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة، الجمعة، استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ورداً على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاماً والمرشح لولاية ثانية: "يسعدني أن أناقشه.. أنا مستعد، في مكان ما.. لا أعرف متى".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، رفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب.

لكنه أعلن الجمعة استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال: "أقترح مساء الاثنين، مساء الثلاثاء، أو مساء الأربعاء، خلال تجمع حملتي في ميشيغن".

ثم اقترح ترامب الذي يحاكم حالياً في نيويورك في محاكمة تاريخية، إجراء المناظرة "الليلة، في قاعة المحكمة".

وبعد ساعات قليلة، قال الجمهوري: "نحن جاهزون، فقط أخبروني بالمكان، يمكننا القيام بذلك في البيت الأبيض".

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