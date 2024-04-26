واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على إيران

المصدر: عواصم - وكالات

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فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا، فيما أعلنت بريطانيا أيضاً فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية في قطاع الدفاع بالبلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، تستهدف أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة، تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية إلى وزارة الدفاع الإيرانية. وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضاً شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية «تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل».

وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».

بدورها، أعلنت بريطانيا ، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية في قطاع الدفاع بالبلاد، لتورطهم في ما وصفته بأنه «نشاط عدائي» وأظهر إشعار رسمي أن بريطانيا أدرجت ستة عناصر جديدة على نظامها للعقوبات على إيران. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده ستواصل، بالتعاون مع شركائها، تشديد الرقابة على قدرة إيران على تطوير وتصدير الأسلحة الفتاكة.

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