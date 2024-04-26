قتلى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو -كييف- وكالات

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قُتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح أمس، في أوكرانيا وروسيا خلال ضربات نفّذها الجانبان، بطائرات مسيرة خصوصاً، حسبما أعلنت السلطات المعنية.

وأفادت السلطات المعيّنة من قبل موسكو عن مقتل شخصين في هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية على منطقة زابوريجيا، كما قُتل شخصان آخران في قصف مدفعي أوكراني طال منطقة خيرسون، وكلاهما تقعان في جنوب أوكرانيا.

وكتب يفغيني باليتسكي المسؤول عن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا (جنوب شرق) في رسالة على «تلغرام» أن «مسيّرات هاجمت بلدة نوفوكارلوفكا» المعروفة بنوفوكارليفكا بالأوكرانية.

كما كشف عن استهداف سيارة مدنية، ما تسبب بمقتل رجل وامرأة، وفي منطقة خيرسون المجاورة قُتل شخصان في قصف للجيش الأوكراني وتضرّر أنبوب لنقل الغاز، وفق ما كشف المسؤول المعيّن من موسكو فلاديمير سالدو عبر تلغرام.

وفي روسيا، أصابت طائرة مسيّرة أوكرانية أربعة مدنيين كانوا في حافلة، في قرية كوركوفيتشي الواقعة في منطقة بريانسك، حسبما أفاد حاكمها ألكسندر بوغوماز.

وعلى الجانب الأوكراني، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على قرية أوداتشني، كما قُتل ثلاثة آخرون في قرى كوراخيفكا ونوفوليكساندريفكا وأوتشيريتينو، وفقاً للنيابة العامّة الإقليمية والحاكم فاديم فيلاشكين.

إلى ذلك، أدّى هجوم روسي على محطة قطار في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إلى إصابة عشرة أشخاص، حسبما أفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

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