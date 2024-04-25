حدث وتاريخ.. 25 أبريل 1895 ألكسندر بوبوف، مخترع الراديو، يعرض اختراعه أمام الجمعية الفيزيائية الكيميائية الروسية. 1945 لقاء القوات السوفييتية والأمريكية على نهر إلبه، مهد لوضع نهاية للحرب العالمية الثانية في أوروبا. 1955 الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبدالناصر وجوزيف تيتو وجواهر لال نهرو. 2007 تشييع بوريس يلتسين، أول جنازة تقرها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لرئيس منذ سنة 1894. صورة التاريخ: 25 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App